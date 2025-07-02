أشارت "رابطة موظفي الإدارة العامة" في بيان توضيحي، الى أن "بعض المواقع الإلكترونية تناولت خبراً مفاده اقفال قلعة بعلبك الأثرية بسبب إعلان الإضراب العام. ويهم رابطة موظفي الإدارة العامة أن توضح أن موظفي وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار، التزموا بشكل كامل بالإضراب الذي دعت إليه الرابطة، وقد تم إقفال جميع المواقع الأثرية في مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، وذلك تضامناً مع التحرك النقابي المشروع".

وإذ ذكّرت الرابطة أن "هذا الإضراب هو حق دستوري ومكتسب نتيجة تجاهل السلطة لمطالب موظفي القطاع العام"، ودانت "بشدة أي محاولة للضغط أو التهديد لفتح موقع قلعة بعلبك الأثري بالقوة أو بالترهيب، وتعتبر ذلك تعدياً صارخاً على حرية العمل النقابي وعلى الإدارة العامة وموظفيها".

وأكدت أنها "ماضية في تحركها دفاعاً عن كرامة الموظف وحقوقه، ولن ترضخ لأي محاولة كسر للإرادة الجماعية لموظفي الدولة".