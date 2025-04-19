أعلن رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، أنه خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تم الاتفاق على تأجيل البحث في الزيادات على معاشات التقاعد للعسكريين المتقاعدين، الى الجلسة التي تلي عودة وزير المالية من الخارج، وقال في بيان: "ضمن إطار متابعتها لحقوق العسكريين المتقاعدين، واستكمالاً للخطة التي تم التوافق عليها خلال شهر أيلول 2024 برعاية العماد قائد الجيش في حينه، عرضت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية على معالي وزير الدفاع الوطني اللواء الركن الطيار المتقاعد ميشال منسى ما تم التوصل إليه سابقاً وطلبت متابعة الموضوع لدى مجلس الوزراء اللبناني والسعي لإقرار زيادات على معاشات التقاعد للعسكريين المتقاعدين.

بتاريخ 17/4/2025 وخلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، طرح كل من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير الداخلية والبلديات الموضوع من خارج جدول الأعمال وعرضا للغبن والإجحاف اللاحقين بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، ثم كان نقاش مستفيض حول موضوع حقوق العسكريين حيث تم الإتفاق على تأجيل البحث فيه إلى الجلسة التي تلي عودة وزير المالية من الخارج بعد اجتماعاته التي سيعقدها مع البنك الدولي وصندوق النقد ليصار إلى البت فيه وإقراره".