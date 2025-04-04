أنجزت الهيئة الادارية لرابطة قدامى جامعة الحكمة انتخاب هيئتها الادارية بحيث فاز المحامي عيسى نحاس بمنصب رئيس والمحامي ايلي ابو عسله بمنصب نائب رئيس والمحامي جان نمور بمنصب امين سر والمحامي شربل شلاله بمنصب امين صندوق والمحامية فكتوريا شرفان ممثلة الجمعية لدى الحكومة.

وكانت الهيئة العامة قد اجتمعت نهار السبت الماضي وانتخبت هيئة ادارية من ١٢ عضواً. وتنافست لائحتان الأولى برئاسة المحامي عيسى نحاس والثانية برئاسة المحامي ابراهيم سمراني، وفاز من اللائحة الاولى ٨ اعضاء هم المحامون كريستل صقر الخازن ٦٦ صوتاً، ايلي ابو عسله ٦٣ صوتاً، جان نمور ٥٧ صوتاً، عيسى نحاس ٥٥ صوتاً، شربل شلاله ٥٤ صوتاً، ايلي منيع ٥٣ صوتاً، فكتوريا شرفان زمرود ٥٢ صوتاً وعمر الخطيب ٥٢ صوتاً.

ومن اللائحة الثانية ٤ اعضاء هم المحامون ابراهيم سمراني ٥٦ صوتاً، فؤاد الاسمر ٥٤ صوتاً، ماري ضو ٥٢ صوتاً وايلي كرم ٥١ صوتاً بعد ان تعادل مع كاتبة عدل بيروت رين مطر المرشحة على لائحة نحاس.