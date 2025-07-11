Jul 11, 2025 2:09 PMClock
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رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني أعلنت لائحة "الوحدة النقابية" لانتخابات الأحد: مهما كانت نتيجة الانتخابات فإن يدنا ستظل ممدودة للجميع

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