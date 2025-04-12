زار رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" الأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء والمرشح لمركز نقيب الأطباء، البروفيسور رائف رضا، مستشفيات الساحل، بهمن، البرج، وجمعية الأطباء الأرمن في برج حمود.

اجتمع رضا مع رؤساء اللجان الطبية، أطباء المستشفيات المذكورة، والهيئة الإدارية لجمعية الأطباء الأرمن، حيث شرح برنامجه الانتخابي الإصلاحي لنقابة الأطباء. تضمن البرنامج عدة نقاط رئيسية، منها: رفع المعاش التقاعدي للأطباء وتحسين آليات تسليمه، توفير التأمين الصحي للأطباء وعائلاتهم بأفضل الخدمات وأقل التكاليف، إبعاد الانتخابات عن التجاذبات السياسية والطائفية، تفعيل مراكز النقابة خارج بيروت وتمكين الأطباء من المشاركة الفعالة في الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني، فصل الأتعاب الطبية عن التأمين الصحي، زيادة التعرفات والكودات الطبية بما يتناسب مع غلاء المعيشة، تطوير الضمان الاجتماعي الصحي للأطباء وحل الإشكاليات عبر الحوار والقانون، وفصل الجمعية العمومية عن يوم الانتخابات لضمان مشاركة فاعلة.

ووزع رضا برنامجه على الإعلام والأطباء، حيث دار حوار ونقاش مستفيض حول القضايا المطروحة. واختتمت اللقاءات بتمنيات الجميع للبروفيسور رضا بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف النقابية والطبية بما يخدم الأطباء، المرضى، والوطن.

بدوره، شكر البروفسور رضا الجميع على حسن الاستقبال والإصغاء لبرنامجه الانتخابي.