Jun 24, 2025 10:26 AMClock
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رئيس وزراء هولندا: الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة جيدة لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة

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