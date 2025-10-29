Oct 29, 2025 5:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء قطر: نسعى للتواصل مع الولايات المتحدة وإيران لضمان عودة المحادثات إلى مسارها الصحيح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o