Jun 24, 2025 1:03 PMClock
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رئيس وزراء قطر: أميركا طلبت منا التواصل مع إيران لوقف النار وأجرينا الاتصالات لتحقيق ذلك

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