Jul 28, 2025 5:42 PMClock
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رئيس وزراء فلسطين: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين يحمل أملا للفلسطينيين بإنهاء الظلم الذي يتعرضون له

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