Aug 5, 2025 4:17 PMClock
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رئيس وزراء فلسطين: بعد مؤتمر حل الدولتين توالت اتصالات الدول بالرئيس عباس لتعلن عزمها الاعتراف بفلسطين

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