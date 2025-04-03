Apr 3, 2025 11:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء فرنسا تعليقا على رسوم ترامب: حكومة أهم دولة بالعالم إنقلبت على حلفائها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o