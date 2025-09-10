11:33 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء بولندا: نحن في وضع هو الأقرب إلى نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o