Apr 2, 2025 2:16 PMClock
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رئيس وزراء بريطانيا: وضعنا خططاً للتعامل مع القرارات التجارية الأميركية الجديدة ونستعد للرسوم الجمركية الأميركية ونؤكد أن أي حرب تجارية ليست في مصلحة أحد

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