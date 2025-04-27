Apr 27, 2025 11:59 AMClock
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رئيس وزراء باكستان: ندين حادثة باهلغام في كشمير ومنفتحون على إجراء تحقيق محايد لكشف الحقائق

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