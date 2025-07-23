Jul 23, 2025 8:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء اليابان يقرر الاستقالة بعد خسارة الانتخابات البرلمانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o