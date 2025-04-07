Apr 7, 2025 4:33 PMClock
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رئيس وزراء اليابان: أجريت اتصالاً هاتفياً مع ترامب واتفقنا على مزيد من المحادثات بشأن الرسوم

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