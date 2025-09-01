آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
7:22 AM
أبرز الأحداث
رئيس وزراء الهند: منظمة شنغهاي للتعاون منارة للتعددية
إخترنا لك
مسؤول أفغاني: نواجه كارثة مروعة في مناطق الزلزال
2025-09-01 14:32:05
أبرز الأحداث
وزير الخارجية الأوكراني: نتوقع خطوات مشتركة لمواجهة تصعيد موسكو ضد ...
2025-09-01 14:29:53
أبرز الأحداث
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000
2025-09-01 14:25:14
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون
الشاعر في حضرة ماكرون اليوم
أرقام قياسية في حركة مرفأ بيروت
مسؤول أفغاني: نواجه كارثة مروعة في مناطق الزلزال
توصيات "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع": شراكة استراتيجية مع المغترب
وزير الخارجية الأوكراني: نتوقع خطوات مشتركة لمواجهة تصعيد موسكو ضد كييف
نشاط وزير العمل
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000
فرق الإنقاذ بأفغانستان مستمرة في انتشال العالقين تحت الأنقاض
الأشقر ينفي خبر "الأخبار": الطرقات لم تُقفل والمؤسسات لم تتوقف.. والأهالي لم يمتعضوا
"أ.ف.ب": سقوط 5 قتلى في حادث تحطم مروحية عسكرية في باكستان
مصدر بالداخلية السورية: ضبط صواريخ وقاذفات في القصير بحمص في طريقها إلى حدود لبنان
دوليات
لاغارد: فرنسا لا تحتاج لتدخل صندوق النقد الدولي حالياً
صحة
سلّوم يحذّر: الدواء المنتهي الصلاحية لا يقل خطورة عن المزوّر!
سم نحل العسل يحقق إنجازًا علميًا: يقضي على خلايا سرطان الثدي فس ساعة
متى يجب تنظيف الأسنان صباحا.. قبل أم بعد الإفطار؟
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
آخر الأخبار
2:35 PM
افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون
2:35 PM
الشاعر في حضرة ماكرون اليوم
2:34 PM
أرقام قياسية في حركة مرفأ بيروت
2:32 PM
مسؤول أفغاني: نواجه كارثة مروعة في مناطق الزلزال
2:31 PM
توصيات "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع": شراكة استراتيجية مع المغترب
2:29 PM
وزير الخارجية الأوكراني: نتوقع خطوات مشتركة لمواجهة تصعيد موسكو ضد كييف
2:27 PM
نشاط وزير العمل
2:25 PM
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000
2:23 PM
فرق الإنقاذ بأفغانستان مستمرة في انتشال العالقين تحت الأنقاض
2:23 PM
الأشقر ينفي خبر "الأخبار": الطرقات لم تُقفل والمؤسسات لم تتوقف.. والأهالي لم يمتعضوا
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
2:20 PM
عون يطلع من سلام على نتائج زيارته الى مصر....
أخبار محلية
1:35 PM
بوصعب: التطبيق الكامل للطائف الحل الأفضل و...
اقتصاد
1:26 PM
جابر يعلن مشاركته في جلسة الجمعة
أخبار محلية
1:21 PM
حنين السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين ...
أخبار محلية
8:34 AM
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار محلية
7:49 AM
هاني: حصر السلاح على رأس أولويات الحكومة و...
عدل وأمن
6:55 AM
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "الحزب...
خاص
1:19 PM
اسرائيل تصفّي الاذرع: لا عودة الى وضعية ما...
خاص
11:50 AM
من الرئاسة الى السلاح: الحوار لشراء الوقت ...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o