Aug 8, 2025 12:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء المجر: وقف النار بأوكرانيا لن يتحقق إلا إذا توصل بوتين وترامب لاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o