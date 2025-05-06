May 6, 2025 1:12 PMClock
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رئيس وزراء المجر: انضمام أوكرانيا ليس صفقة جيدة للاتحاد الأوروبي وكييف ليست قيمة مضافة بل عبء

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