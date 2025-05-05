May 5, 2025 8:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون "خطأ استراتيجيا واسع النطاق"

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o