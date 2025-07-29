Jul 29, 2025 8:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء العراق لـ AP: قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط وليس أي فرد أو جماعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o