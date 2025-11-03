Nov 3, 2025 7:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء العراق: لدينا علاقة متوازنة مع واشنطن مبنية على مصالح متبادلة ولسنا ساحة نفوذ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o