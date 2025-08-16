4:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء السويد: يجب أن يستمر الضغط على روسيا لإنهاء الحرب بضمانات أمنية قوية للمستقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o