Apr 9, 2025 11:30 AMClock
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رئيس وزراء الأردن: هدفنا ثبات الشعب الفلسطيني ولن نسمح بالعبث بأمن الأردن واستقراره

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