Oct 13, 2025 10:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك: الرهائن عادوا بفضل ترمب الذي أظهر التزاما تجاههم أكثر من نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o