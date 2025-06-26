Jun 26, 2025 3:03 PMClock
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رئيس وزراء إسبانيا: سأدعو أوروبا اليوم إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورا

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