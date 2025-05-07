May 7, 2025 8:07 PMClock
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رئيس وزراء أيرلندا: أُدين بشدة قصف مدرسة تؤوي عائلات في غزة ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال

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