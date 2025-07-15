Jul 15, 2025 7:56 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس وزراء أستراليا: نرحب بالتقدم في اتفاقية التجارة الحرة مع الصين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o