Apr 11, 2025 11:47 AMClock
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رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: سنصنع محطات الطاقة النووية محليا وبوقودنا النووي

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