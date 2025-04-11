Apr 11, 2025 11:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: الأعداء يضغطون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تعاونها معنا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o