Jun 26, 2025 3:16 PMClock
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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: قمنا بتأمين قاعدة العديد في قطر بناء لطلب ومتابعة ترامب

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