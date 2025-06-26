Jun 26, 2025 3:32 PMClock
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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: استخدمنا "سلاحا فعالا" خلال استهداف منشأة فوردو لضمان تدميرها

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