Jun 22, 2025 3:30 PMClock
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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية: احتفظنا بعنصر المفاجأة إجمالا خلال الضربات على المنشآت النووية الإيرانية وأنظمة الصواريخ أرض- جو الإيرانية لم ترصدنا على ما يبدو طوال المهمة

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