Aug 21, 2025 10:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: السبيل الوحيد لتحصين البلاد من التهديدات المحتملة هو مواصلة تعزيز القوة الدفاعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o