Jun 22, 2025 3:13 PMClock
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رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: خطّة ضرب إيران لم يعلم بها سوى قلّة من المخططين والمنفذين والمهمّة كانت سرية للغاية

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