المركزية - أصدر رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر التعميم رقم 5/خ/2025 ، الموجّه الى المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، وجاء فيه:

الموضوع: تأمين إفادة متانة بناء للمدرسة للعام 2025-2026

بعدما تكاثرت مؤخرا الحوادث في الأبنية المدرسية، وحفاظا على سلامة التلاميذ والهيئة التعليمية والعاملين في المدرسة وحفاظا على المصلحة العامة، وحيث ان المدارس تدرج بند الصيانة ضمن موازنتها السنوية تطلب مصلحة التعليم الخاص من المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية تأمين إفادة بمتانة البناء وخلوه من اي خطر على السلامة العامة من جانب مهندس مدني يقوم بالكشف. تسلم هذه الإفادة الى مصلحة التعليم الخاص مباشرة و باليد، في موعد اقصاه - شهر ( 30 يوما) - من تاريخ صدور التعميم، تعتبر هذه الإفادة مستندا لدى وزارة التربية والتعليم العالي/مصلحة التعليم الخاص يتحمل بموجبها وبمضمونها كامل المسؤولية القانونية المهندس المدني الذي وقعها وصاحب المدرسة امام المراجع والدوائر القانويية والقضائية المختصة.