Apr 28, 2025 11:31 AMClock
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رئيس محكمة العدل الدولية: على إسرائيل الالتزام بتوفير الإمدادات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين دون عوائق

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