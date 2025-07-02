Jul 2, 2025 5:56 AMClock
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رئيس مجلس النواب الأميركي: التصويت على مشروع قانون الإنفاق يوم الخميس على أبعد تقدير

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