Apr 15, 2025 7:35 PMClock
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رئيس مجلس النواب الأردني: اللجوء لفكر الميليشيات يستوجب أقصى العقوبات والأمور وصلت إلى حد لا تنفع معه إلا لغة القوة وإرادة الدولة

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