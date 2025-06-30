Jun 30, 2025 2:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس مجلس السيادة السوداني: نطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ودولي يمكن السودان والدول النامية من النهوض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o