تفقد رئيس مجلس الجنوب السيد هاشم حيدر، يرافقه رئيس مكتب صور في المجلس المهندس حسن هاني أعمال رفع الأنقاض في منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في مدينة صور، والتي تعرضت للتدمير جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي.

وخلال جولته، أكد حيدر "أنّ المجلس، بالتعاون مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي، يعمل على إزالة الركام وآثار الدمار تمهيداً لإعادة بناء المنشأة عبر الجهات المانحة".

وردا على سؤال ،حول أعمال رفع الأنقاض في القرى الحدودية، أوضح حيدر أن العدو يتعمّد استهداف الآليات العاملة هناك بهدف منع أي فرصة للحياة في تلك المناطق"، مضيفا أنّه "على الرغم من التنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، يواصل العدو عرقلة أعمال رفع الأنقاض".