المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر السعد والوفد المرافق بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وإبراهيم شحرور.

وأبلغ السعد الرئيس بري إستعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والقادمة في لبنان.

وبعد اللقاء قال السعد: التقيت ووفد الصندوق العربي دولة الرئيس نبيه بري تحدثنا وإستمعنا إلى حكمته بكل ما يتعلق بالمشاريع التنموية في لبنان.

وأضاف: نحن متواجدون في لبنان لإعادة نشاط الصندوق العربي، ونفتخر بأن نكون أول مؤسسة تمويلية تتواجد في لبنان وتبدي إستعدادها لإعادة النشاط التنموي في لبنان، لقد أخطرنا دولة الرئيس بأن الصندوق العربي الآن لديه توجه جديد، وهو أن الصندوق هو من سيقوم بدراسات الجدوى وتمويل المشاريع التنموية بمساعدة الصناديق الأخرى، وهذا يهدف إلى تقصير العملية المستندية بدلاً من أن يقوم لبنان بإعداد دراسات الجدوى فالصندوق سيقوم بإعدادها وتمويلها.

وختم السعد: كنا سعداء وتبادلنا الكثير من الأفكار والآراء بما يتعلق بالمشاريع القائمة والقادمة إن شاء الله.

كما عرض الرئيس بري ايضا تطورات الاوضاع العامة والمستجدات لاسيما الامنية منها خلال لقائه المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.