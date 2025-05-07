May 7, 2025 1:21 PMClock
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رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: شرح حاكم مصرف لبنان أنّ ما نمرّ به منذ الـ2019 أزمة مهما أُطلق عليها من أسماء فهي شاملة والمصارف تتحمّل مسؤوليّاتها والحكومة ومصرف لبنان يحدّدان المسؤوليات

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