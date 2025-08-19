11:18 AMClock
رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي: التطبيع مهم لكن فرض السيادة على الضفة أهم وسننفذه قريبا

