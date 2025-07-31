Jul 31, 2025 8:54 AMClock
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رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: سكان غزة يموتون جوعا وإسرائيل تمنعنا من إيصال المساعدات إليهم

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