Sep 20, 2025 11:14 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني: الشعب لم يتراجع أمام التهديدات ولن يتراجع وهذا الثبات هو العامل الرئيس في إفشال كل السياسات العدائية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o