Jul 13, 2025 8:21 AMClock
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رئيس كوريا الشمالية يؤكد استعداد بيونغ يانغ لدعم الإجراءات التي تتخذها موسكو بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا

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