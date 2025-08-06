آخر الأخبار
Aug 6, 2025 12:33 PM
رئيس دولة الإمارات يبحث خلال زيارته إلى روسيا غدا مع الرئيس فلاديمير بوتين الشراكة الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة
حماس: مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى
2025-08-09 12:42:23
2025-08-09 12:42:23
بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة: ت...
2025-08-09 12:40:05
2025-08-09 12:40:05
أكسيوس: المبعوث الخاص ويتكوف التقى في في إسبانيا مع رئيس الوزراء ال...
2025-08-09 12:39:18
2025-08-09 12:39:18
الرئيس سليمان: التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال الإجماع
حماس: مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى
بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة: تأكيد أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا بتنفيذ "حل الدولتين"
أكسيوس: المبعوث الخاص ويتكوف التقى في في إسبانيا مع رئيس الوزراء القطري لبحث خطة لإنهاء حرب غزة وإطلاق سراح كل الرهائن لدى حماس
مسلحون اعتدوا على سيارات الجمهور المشارك في مهرجانات بعلبك الدولية ليلا
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة "يابلونيفكا" شرق أوكرانيا
من "المعارِض الوحيد" الى "خطر داعش".. 3 ركائز لخطة التيار الانتخابية!
الدفاع المدني في غزة: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإمدادنا بالوقود الخاص بمركبات الإسعاف
بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة: ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الانتهاكات بحق المدنيين
تحذيرٌ من الجيش: لا لتعريض أمن البلاد للخطر
الدفاع المدني في غزة: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإمدادنا بالوقود الخاص بمركبات الإسعاف
حاكم بيلغورود الروسية: قتيلان جراء هجمات أوكرانية بمسيرات على عدة مناطق
زيلينسكي يحذر قبل قمة ترامب وبوتين: أي قرار بدون أوكرانيا هو ضد السلام
7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة!
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
اليكم الأكثر 8 أماكن اتساخا في المنزل!
ماذا يحدث عند تقطيع الفاكهة دون غسلها؟
للمزاج وفقدان الوزن.. ما أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
12:47 PM
الرئيس سليمان: التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال الإجماع
12:42 PM
حماس: مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى
12:40 PM
بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة: تأكيد أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا بتنفيذ "حل الدولتين"
12:39 PM
أكسيوس: المبعوث الخاص ويتكوف التقى في في إسبانيا مع رئيس الوزراء القطري لبحث خطة لإنهاء حرب غزة وإطلاق سراح كل الرهائن لدى حماس
12:38 PM
مسلحون اعتدوا على سيارات الجمهور المشارك في مهرجانات بعلبك الدولية ليلا
12:36 PM
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة "يابلونيفكا" شرق أوكرانيا
12:35 PM
"المعارِض الوحيد" و"خطر داعش":3 ركائزلخطة التيارالانتخابية
12:33 PM
الدفاع المدني في غزة: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإمدادنا بالوقود الخاص بمركبات الإسعاف
12:33 PM
بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة: ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف الانتهاكات بحق المدنيين
12:25 PM
تحذيرٌ من الجيش: لا لتعريض أمن البلاد للخطر
12:25 PM
12:25 PM تحذيرٌ من الجيش: لا لتعريض أمن البلاد للخطر
11:08 AM
11:08 AM الصادق: بدأ بناء الدولة الحقيقية
11:01 AM
11:01 AM بو عاصي لرعد: "رح تسلم سلاحك"
10:19 AM
10:19 AM الراعي في قداس شبيبة الانتشار في الديمان: ...
10:09 AM
10:09 AM تحليق مسيّرات على علو منخفض في الهرمل والن...
9:27 AM
9:27 AM 5 دول أوروبية تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة...
8:55 AM
8:55 AM الجيش يوقف عددًا من المحتجين على طريق المطار
12:35 PM
12:35 PM "المعارِض الوحيد" و"خطر داعش":3 ركائزلخطة ...
11:05 AM
11:05 AM احتلال غزة يضع حماس امام خيارين لا ثالث لهما
