Sep 11, 2025 2:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس دولة الإمارات وسلطان عُمان يشددان على أن الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر تمثل انتهاكا لسيادة الدول وخرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o