Jul 2, 2025 3:59 PMClock
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رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء اليونان يؤكدان باتصال هاتفي أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات بالمنطقة والعالم بالحوار وإرساء الأمن والاستقرار والسلام

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